五一假期料80萬內地客訪港　酒店為谷入住率推九折房價

復活節長假期海量港人「海陸空」外遊，零售及餐飲叫苦不斷。五一內地長假期下周便至，旅遊業議會估計期間會有超過80萬內地旅客人次訪港，按年增逾6%。有土瓜灣酒店負責人今日(24日)表示，本周至五一長假期的入住接近爆滿，料亦受惠於啟德體育園正舉行的演唱會，但坦言酒店房間需減價，整體費用較去年跌約10%，以爭取較多人入住。另一方面，港人今年五一都可請1天放5天長假，但有旅行社指未見市民蜂擁報團，相信與假期太接近及避開內地假期人潮有關。

五一長假期一向是內地人出遊旺季，當中不少人相信會南下來港。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，五一期間會有約600內地團訪港，較去年多10%；亦估計有逾80萬人次內地旅客訪港。她相信隨着啟德體育園開幕及海洋公園6隻大熊貓，有助吸引更多旅客訪港。

身兼土瓜灣奧斯酒店營運總監的香港旅遊促進會總幹事崔定邦向東網披露，由於酒店鄰近啟德體育園，受惠於藝人謝霆鋒演唱會舉行，本周入住率上升，至五一長假期期間都接近爆滿。不過他坦言，由於旅客對酒店的需求減少，業界都要減價以推高入住率，令整體房價按年下跌約10%。

酒店業協會執行委員陳覺威則指，業界陸續接獲訂房，個別酒店5月1日至3日預訂率達75%，預訂率較去年高，但內地旅客傾向臨近出發才訂房，已預留一定數量的房間，供旅客即時入住。亦有酒店相信五一假期入住率達致90%。

今個五一勞動節，除了是內地長假期，一般香港打工仔只要在下周五(5月2日)請假一天，連同隨後兩天(5月3日及4日)，以及下月5日的佛誕假期，便可「請1日連放5日」，適宜外遊。但縱橫遊常務董事袁振寧向東網透露，暫未見眾多港人報團出遊。他指出，今個五一與復活節假期相近，認為未必人人會短時間去兩次旅行，加上子女學校難請假去旅行，故家庭客不會出行。袁振寧續指，港人熱愛出遊的日本在五一亦有長假期，預料當地酒店房會較貴及難預約，因此未必能吸引太多港人出發。

身兼食玩假期董事的崔定邦亦稱，五一長假期為內地人出行高峰，眾多內地景點會人山人海，削弱港人期間北上的意欲，相信大多數市民會留港消費及休息。他又認為，商場等可把握機會舉辦特色活動，例如咖啡節等，借不同噱頭吸引市民及旅客消費。餐飲聯業協會會長黃家和亦相信，仍有不少港人在五一假期留港消費，加上有內地旅客來港，可以補充復活節假期的生意流失。