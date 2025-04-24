開車撞欄墮海釀3死　工人獲緩刑勞務單位罰款

廣東省江門台山市前年發生私家車從在建穚樑墮海事故，造成3人死亡，涉事司機其後被判囚3年、緩刑5年。江門市應急管理局周三（23日）公布事故評估報告，指項目勞務單位江門市澤星鋼結構工程有限公司被罰款100萬元（人民幣，下同，約108萬港元）。

事發於前年12月11日晚上10時許，一輛載有6名工人的私家車從黃茅海水域一橋樑建設項目施工臨時橋離開途中墮海。經調查認定，事件是司機駕駛操作不當撞破防護欄墮海造成的較大生產安全責任事故，涉事司機易某德事後被立案偵查並刑拘，去年7月被判刑。江門市應急管理局去年5月對江門市澤星鋼結構工程有限公司立案調查，並作出行政處罰。同時；同時對該公司主要負責人謝某兵、勞務項目現場負責人陳某及中鐵寶橋集團有限公司G3合同段項目經理部經理王某輝立案調查，並作出行政處罰，分別罰款2.1萬至21萬多元（約2.26萬至22.6萬港元）。

根據江門此前發布的事故調查報告，澤星鋼結構工程有限公司為項目勞務單位，易某德為勞務項目的電焊班組長、司機。其載5人下班時違規私下借用並駕駛非本班組的私家車，在車輛掉頭時因判斷失誤，致車輛碰撞鋼棧橋防護欄，情急之下誤把油門當煞車，導致車輛加速撞破防護欄後連人帶車墮海。