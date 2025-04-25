偷影客人證件辦預付卡冒他人親友騙款　澳珠跨境電騙集團18人落網

澳門與珠海本月22日搗破跨境「猜猜我是誰」電騙犯罪集團，主腦在內的5人在內地落網，另外13名包括骨幹成員在澳門被捕。在澳門被捕的13人，年齡介乎33至61歲，包括澳門居民、內地外僱及越南家傭，昨日(24日)上午被移送法辦。行動中共查獲逾6.4萬元現金、140張預付電話卡、24部手機及3部電腦。案中有26名澳門受害人，共被騙111萬元。

執法部門指，涉案犯罪集團自2024年10月起運作，其中3名骨幹成員為澳門北區電話舖東主及店員，他們分工明確，具高度組織性和隱蔽性。犯罪集團設辦卡組、話務組、情報組及洗錢組，他們「偷拍」客人證件或網上購買他人身份證資料，在澳開設800多張電話預付卡，假扮他人親友騙款。

執法部門稱，騙徒透過內地網約車收贓，向電騙事主訛稱不便收款，要求將現金放在餅乾盒或香煙盒內，帶到珠海交給指定網約車司機，再駛到偏僻地點接收騙款。另外，又以150多個澳門支付平台的太空帳戶分批轉錢到內地或購買金飾，至今累計「洗錢」40多萬元。案中有人供稱盜取他人個資開電話卡出售，每張可獲利5元，並不知參與犯罪集團活動，另有協助洗錢的嫌疑人則供稱不知道是贓款。