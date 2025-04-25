東方日報A1：引路徑防滑低效能　房署磚跣市民

雨季來臨，全城隨處可見的「觸覺磚」（又稱導盲磚）隨時令人跣一跤！政府在屋邨、公共處所廣泛鋪設這種輔助視障人士出入的「觸覺磚」，但立法會議員陳恒鑌聯同香港道路及路磚關注組成員，早前委託實驗室抽驗荃葵青區內「觸覺磚」，發現葵芳邨、石籬邨3個樣本，防滑值均低於屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的防滑標準。團隊實測亦發現，無論穿球鞋還是皮鞋，只要磚上有少許濕，步行者都會輕易在磚上滑動約一米距離，強調磚面「跣腳」程度令人憂慮。陳恒鑌促請當局正視有關安全問題，加快更新指引及加強監管，以免市民提心吊膽。據指房屋署已初步測試在地磚塗上蝕刻塗層，防滑效果有改善。

陳恒鑌昨表示，近日收到市民關注屋邨地磚每逢天雨便會變得濕滑，更眼見不時有市民因而跣倒，因此展開相關研究，團隊分別自行實測及交由專業實驗所測試。

團隊親身實測發現，只要磚面有少許濕，無論步行者身穿球鞋還是皮鞋，輕易會在地磚上滑動約一米距離；團隊再委託香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的實驗室，於葵芳邨、石籬邨部分路段進行「觸覺磚」防滑測試，結果顯示，來自葵芳邨的兩個樣本防滑值SRV為18、37；而石籬邨樣本則為19，3個樣本數值均低於屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》所需達到P4級，防滑值SRV 40至44的防滑標準。

研究團隊及後約見房屋署反映檢測結果並提供建議，亦向本港建材物料防滑界專家馬學欽諮詢，了解短期解決方案。馬學欽建議在地磚塗上納米蝕刻塗層，以最快捷及低成本方法解決易滑問題，操作亦非常簡便，只需以海綿刷把納米塗層防滑劑塗到地磚表面，靜置30分鐘蝕刻，再以清水沖洗，便可顯著提升表面摩擦力，減低跣腳的隱患。房屋署接獲改善建議後，安排了3家公司為觸覺磚加上納米塗層並再進行測試，比併蝕刻結果，初步發現經改造後防滑效能顯著提升，成績令人滿意。

陳恒鑌強調，「觸覺磚」不僅是視障人士的「引路標」，更是社區共融度的體現，除短期改善措施外，亦向當局提出了短中長期建議，包括定期清潔維護，為不合規的觸覺磚表面進行處理，長遠則應更換為高防滑度物料，同時參考其他合規屋邨經驗，從設計源頭杜絕隱患。

房屋署表示，旗下屋邨鋪設的「觸覺磚」均符合屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的技術要求，包括耐用性及防滑標準。該署最近亦在石籬一邨及葵芳邨，聘請合資格檢測公司進行現場測試，發現所測試的「觸覺磚」大致符合相關的防滑要求。為進一步防滑的考量，房屋署已在部分屋邨試用塗層防滑劑，邀請供應商參與測試，後續將評估防滑度、耐用性及其他管理因素等，在有需要的情況時，用作未來加強防滑的措施。

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