分階段推控煙10招今公布細節　當局料最快明年4.1禁止管有電子煙

政府將加碼控煙，據悉當局擬將建議的控煙10招全數推行，但10招落實時間則有先後。醫衞官員接受報章訪問表示，預計最快明年4月1日實施首階段禁止管有電子煙等政策，他指電子煙是將化學物加熱霧化，對人體有害，禁止管有或使用電子煙，不會對旅客造成不便，現行法例下已不可以帶入境，亦不可以售賣。

至於坊間有意見認為禁加味煙會剝奪市民知情同意和選擇權，醫衞官員反批評煙草商才是剝奪市民「知情同意」以及「選擇權」。因為煙草商在香煙加入香味，有如糖衣毒藥，減少年輕人對吸煙危害的「知情」機會；在香煙中加入尼古丁、香味，增加上癮機會，令煙民失去「選擇權」。

政府今日（25日）將舉行記者會交代下一步控煙措施，消息人士透露，當局擬將建議的控煙10招全數推行，但10招落實時間則有先後。其中，於老人院、學校及公共交通工具指定範圍內禁煙，並增加相應罰則等，將會優先於第一階段推行。明年4月起，有「禁止於公眾地方吸食加熱煙等另類吸煙產品」，而「禁止管有另類吸煙產品」則會視乎情況再推行。至於禁售薄荷煙、加味煙以及加味水煙則暫沒具體時間表。