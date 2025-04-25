會議室爆不雅事件　安徽鐵塔：涉事員工停職受查

內地網傳一段福建鐵塔指揮調度中心內一對男女，在會議室內作出不雅行為，引起關注。由於片中出現「安徽應急」的字樣，令安徽省應急管理廳被推向輿論的風口浪尖。安徽省應急管理廳稱，片中男女不是他們的職工，而是安徽鐵塔職工。安徽鐵塔周四（24日）通報，證實網傳影片的場景為該公司某視頻會議室，將對涉事員工停職檢查。

相關影片周三（23日）起於網上流傳，片中一對年輕男女在會議室靠牆激情擁吻，當中男子身穿黑色上衣，女子身穿白色短袖T恤及牛仔褲。影片看不清兩人面貌，但他們擁吻期間，男子上下其手，不停伸進女子內衣撫摸其隱私部位。影片中曾出現「安徽應急」的字樣，背後更傳出工作人員的笑聲。

由於片中出現安徽應急字樣，內媒記者周四聯繫安徽省應急管理廳求證。一名工作人員稱，經初步調查，視頻中的男女不是他們的職工，而是安徽鐵塔職工。之後記者聯絡安徽鐵塔紀委，一名工作人員對涉事男女是否為安徽鐵塔職工的問題不置可否，並稱此事內部正在調查，具體情況暫不方便透露。

安徽鐵塔及後發表聲明表示，注意到涉及該公司會議室的不雅行為影片後，已第一時間成立專項工作組調查。經初步調查，影片中的場景確為該公司某視頻會議室，指有關行為與企業價值觀背道而馳；公司將根據最終調查結果，依法依規嚴肅處理。安徽之後再發聲明，決定對涉事員工停職檢查，並就對社會公眾帶來的不良影響再次深表歉意。