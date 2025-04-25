強積金加入積金易平台　3相關法律公告刊憲

為配合強制性公積金計劃加入積金易平台，政府今日(25日)刊憲公告， 《2025年強制性公積金計劃(為施行第19M(2)(a)條指明日期)(修訂)(第3號)公告》；及《2025年強制性公積金計劃(為施行第19U(4)條指定日期)(修訂)(第3號)公告》，《2025年強制性公積金計劃(為施行第19Y(3)條指定日期)(修訂)(第3號)公告》，以及《2025年強制性公積金計劃(為施行第19Z(4)條指定日期)(修訂)(第3號)公告》。上述法律公告將於今年4月30日舉行的立法會會議上提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。

《2025年強制使用(修訂)(第3號)公告》指明今年7月3日為由銀聯信託有限公司管理的AMTD 強積金計劃、BCT強積金策略計劃，以及宏利退休精選(強積金)計劃的「關鍵日」，規定銀聯必須使用積金易平台以執行這些強積金計劃的管理職能。就減省成本及強積金受託人就強積金計劃釐定向計劃成員收取的費用而言，《2025年強制使用(修訂)(第3號)公告》指定今年10月3日為上述三個強積金計劃的成分基金的「關鍵日」，規定銀聯必須相應減少這些強積金計劃下的成分基金向計劃成員徵收的費用。

因應強積金受託人加入平台的準備情況，政府會在確認餘下強積金計劃加入積金易平台的日期後刊憲有關法律公告。