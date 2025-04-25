市民指遭警打頭致腦出血　向警務處長索償120萬　押後至8.5再訊

一名男子早前入稟區院控告警務處處長，聲稱今年4月在旺角警署報案室遭警員拍打頭部，事後出現腦出血，向警務處處長索償120萬港元。案件今（25日）在區院提訊。原告沒律師代表。申請禁止警方銷毁閉路電視片段，同時要求披露有關警員資料，結果申請全被駁回。原告質疑警員行為或構成刑事罪行，直言或提私人檢控。法官則認為案件轉移至人身傷亡索償或更適合，把案押後至8月5日再訊，讓原告考慮是否另起爐灶，抑或繼續聆訊。

原告余耀宗，被告為警務處處長。根據入稟狀指，余報稱自己於4月6日晚上約9時10分，在旺角快富街遇警署警長「MKPSU 3 SSGT」執法時，遭不禮貌對待，遂於當晚約9時半到旺角警署報案室作出警察投訴。約15分鐘後，報案室內警長10767，突然表示要以刑事恐嚇及非法禁錮罪名拘捕他。余稱自己沒反抗及掙扎，惟警方對他及另外兩名被捕人使用手銬，致其手腕不適。稍後有警員從後拍打他的頭部，導致他的棒球帽飛脫、頭暈及頭痛。他事後到廣華醫院就診，顯示有腦出血。他認為警員涉使用不合適武力，遂索償120萬港元。

原告今日提出申請，要求法庭禁止被告方銷毁旺角警署內的閉路電視片段，同時要求被告披露相關警員資料，及披露警署閉路電視片段。被告方反對。法官聽罷雙方陳詞後即時裁決，認為原告沒有提出證據，說明被告方什麼原因會銷毁警署閉路電視片段，而現時尚未知道本案爭議是什麼，亦未知相關警員資料是否與案有關，不可以漁翁撒網般要求披露，因此駁回原告3項申請，另下令原告支付訟費。法官表明，本案轉移至人身傷亡索償或更適合，押後至8月5日再訊，以便原告考慮是否繼續索償，或另起爐灶，以人身傷亡形式索償。

案件編號：DCCJ 2246/2025