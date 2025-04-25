機場快綫加價議員憂客量跌　港鐵料2028年回復收支平衡

港鐵建議機場快綫加價，整體調整幅度為9.4%，預計今年6月內生效。以香港站往機場或博覽館為例，成人八達通票價由110元上調至120元。立法會交通事務委員會今日(25日)開會討論，不少議員關注加價會否令客量再降。港鐵稱評估調整票價加上客量復甦，料2028年能夠回復收支平衡。

議員陳學鋒表示，機場快綫面對的競爭對手愈來愈多，質疑現時加價只會令客量再下跌，又指乘搭機場快綫須攜同行李駁車，很難搶家庭客，建議港鐵集中吸引商務客。

身兼機管局成員的議員盧偉國關注，機場快綫正面對其他競爭對手，觀察到現時有更多旅客及市民在機場使用各種網約車。

港鐵公司常務總監楊美珍表示，正積極與不同航空公司商討推廣，又與酒店商討在機鐵站安排接駁巴士，提供點對點服務，以方便旅客。她提到，為方便港人一家大小外遊，今年暑假及聖誕節，小童乘搭機鐵免費；團體票折扣優惠定價不變，並繼續提供即日來回免費回程優惠。她又指，現時機場快綫乘客量只恢復至疫情前約七成，預計調整票價後，可於2028年做到收支平衡。