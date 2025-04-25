停車如廁焗骾加價「牛肉乾」　議員憂泊位不足　籲關注職業司機

政府有意將俗稱「牛肉乾」的違例泊車的定額罰款額，由現時320元加至400元；並將超速等19項交通違規事項的罰款額則劃一加50%。立法會交通事務委員會今日(25日)開會討論，多名議員議員批評泊車位不足，促當局關注職業司機情況，建議區分商用車及私家車罰款。

議員易志明表示，雖然近年私家車泊位數目有改善，但商用車車位仍然維持在1比0.6，有貨車司機停車去洗手間已經被抄牌，直言航運交通界對於增加罰款很有意見，認為會增加司機壓力，令司機流失。他建議私家車與商用車的違例泊車分開處理，即商用車不調整，並要求當局承諾於短期內在繁忙地區，提供更多適合的上落客貨點。

運輸及物流局副局長廖振新表示，違泊罰款的政策原意，是為了阻止阻塞交通、構成道路安全問題，無論私家車或商用車均涉及同樣問題，故不會區分兩類車的罰則。他續稱，當局正積極增加不同的上落客貨位及停車位，但承認在市區物色停車位有實際困難。

議員盧偉國認為，目前最大問題是沒有足夠的車位，指晚上商用車收工時，有3分1的商用車正在違例泊車。議員陸頌雄表示，違泊罰款雖多年無加價，但要關注職業司機的情況，又引述業界工會建議，當局應增加更多禁區上落客位置，令業界營運更有彈性。

執法部門指，明白近年社會經濟活動下滑，亦明白職業司機面對的困難，執法部門在前線執法時已兼顧法理情，一直有行駛適度的酌情權。他又指，執法部門在2022年發出336萬張違例罰款通知書，而去年有254萬張，減少兩成半。