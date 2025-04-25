非禮女友12歲女兒指插私處捏乳房吮乳頭　65歲男子判囚3年6個月

居於深圳福田的本地男子，與相識近廿載的已婚女子發展成情侶。前年當他數次在福田住所照顧女友的12歲女兒時，被指連番非禮女童，包括在她身體塗潤膚乳液，再用手指插她的私處，又捏其乳房、吮其乳頭。男子今日（25日）在區院承認3項非禮罪。法官指，案件涉及違反誠信，判被告入獄3年6個月。

現年65歲匿名男被告以「T.W.」作代號，他任職中港司機，之前曾經離婚。他被控於2023年6月4日、8月17日及2024年1月14日，在深圳福田沙嘴非禮女童X。事發時女童X年齡為12至13歲。法官引述報告指，雖然女童拒絕承認受事件影響，惟母親留意到女童行為及情緒均有有很大轉變。

同意案情指，女童X的父母早年離婚，X的母親Y在2018年再婚，之後母女同住香港。被告跟Y早於2005年相識，2019年8月，兩人再聯絡，並發展婚外情。被告居於案發單位，2023至2024年間，Y曾多次讓被告照顧X。

案情提及3次非禮事件。其中在2023年6月4日凌晨1時許，X沖涼後躺在床上，被告站在床邊，將潤膚乳液塗到她身上，再脫下她的內褲，舔她的私處。X覺得不舒服，踢他幾次，又用電話拍照，攝得被告的光頭。2023年8月17日，X第一次月經。凌晨1時許，X躺在床上玩電話，被告將潤膚乳液塗到她的手腳及背，未幾把手指插入她的私處，前後郁動，同時拉高X上衣，揉搓她乳房，吸吮她的乳頭。2024年1月14日凌晨，被告再次向X塗潤膚乳液，把手指插入她的私處，這次X有用電話拍照。被告警誡下說，X有敏感，尤其食完海鮮後。他遂幫她塗潤膚乳液，減輕她的症狀。

案件編號：DCCC 743/2024