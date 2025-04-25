騙徒假扮裝修工網上平台招客　至少15人受害涉款逾10萬元

葵涌區警員於本月(15日)接獲一名36歲男子報案，指在網上平台認識一名裝修工人，該名工人聲稱可以1.2萬元替其進行水錶安裝工程，其後二人相約會面探討工程細節，當中工人使用不同專業用語令事主心信不疑，其後工人要求事主交付訂金後隨即失去聯絡。

警員經深入調查鎖定該名騙徒身份，並發現該名騙徒以水電裝修工人身份在不同社交平台活躍，聲稱可提供不同水電裝修服務。警員隨即展開行動，亦得知昨日(24日)該名騙徒會接觸另一名受害人，人員並於同日在葵涌區拘捕該名46歲姓陳男子。被捕人報稱無業，在其身上檢獲報價單、收據、公司印章及裝修工具。

騙徒精心設計騙局，當有受害人接洽裝修工程時，騙徒會提供報價單，騙徒收取款項後會附上收據，令可信性提高。騙徒會為受害人提供一小部分裝修工程服務，其後以各式各樣理由如購買裝修材料等要求受害人再次付費，因已完成部分工程，受害人降低疑心再度付款，其後騙徒失聯受害人才得知被騙。

騙徒涉及案件至少15宗遍布九龍及新界，總金額逾10萬元，單一最大宗損失為5萬元。調查顯示，在被捕人身上檢獲的印章上公司名並不存在，他並沒有註冊公司及沒有水電工牌照，初步調查不排除會涉及更多案件。