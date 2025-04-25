找換店未過數即擸錢走　男子墮虛擬幣騙案遭呃100萬元

近年虛擬資產相關的騙案愈見猖狂。有議員今日(25日)連同事主交代一宗上周發生的懷疑騙案，事主稱受上司指使到觀塘一間「線下OTC店」，將100萬港元現金換成虛擬貨幣，但最終店舖取走現金；沒有向事主匯款。該議員形容事件「猖狂」，籲市民切勿到無牌實體店進行找換，又促請政府盡快展開相關諮詢及立法程序。

事主羅先生稱，本月17日持100萬港元現金，到觀塘鴻圖道1號27樓18室的單位，並打算替上司換成虛擬貨幣「USDT」。他稱由於該「線下OTC店」與平常手機零件店無異，因此不虞有詐，並與店內一名女子進行交收，期間有記錄鈔票號碼及用拍攝影片。

羅先生稱，其上司半小時後仍未收到虛擬貨幣，但對方聲稱已過數，於是通報執法部門。他續稱對方指即使通步執法部門亦不怕，由於對方人多勢眾，只能看着他們帶走現金。事隔一周，被問到為何起初會接觸並相信該店舖、執法部門調查是否有進展，羅先生稱自己只是受上司指使，亦未能回答現時調查進展。

議員吳傑莊形容「今次(事件)更加猖狂」，店舖直接拿走現金，而不支付虛擬資產。他表示，現時本港有超過200間這類虛擬貨幣找換店，全部都是沒有持牌，是不受任何香港法例的保障和監管，任何人士領取商業登記便能開舖，形容是不理想。

他續指，傳統機構會核實客戶資金來源、姓名等資料，才能進行交易和跟進；但是羅先生的案例中，相關找換店會營造進行身份核實程序的假象。這些無牌店舖或標榜匯率較好、手續較快，但沒有保障，呼籲市民切勿到這些所謂實體的店舖進行任何找換。他又促請政府盡快展開相關諮詢及立法程序。

被問到為何近年這類騙案更加猖獗，吳傑莊認為市民對虛擬貨幣的需求愈來愈大，而且開設這類店舖毋須牌照，令找換店成行成市。他認為這類個案每年均有出現，但是無法提供數字，指要待執法部門公布。

合規持牌機構代表陳德榮表示，現時本港只有10間合規的交易所，投資者應堅持使用正規途經、自行衡量利弊，不要只想節省時間，也要保護自己的資產。