去年逾1.06萬宗行人路不平投訴　中西區急飆近倍成爛路王

行人路路面不平，容易絆倒行人受傷。路政署數據顯示，去年接獲的投訴逾1.06萬宗，較2022年的7,562宗投訴，增加逾40%；其中去年中西區的投訴由過往兩年的800多宗，急飆近倍至去年的1,659宗，超越油尖旺區的1,299宗投訴，成為18區新進的爛路之王。

路政署就立法會特別財委會提交的補充文件顯示，過去3年，路政署接獲的行人路路面不平投訴個案逐年上升，由2022年的7562宗，按年微升6.16%至2023年的8028宗，再按年急升32.5%至去年的1.06萬宗，投訴個案兩年間急增逾40.7%。其中油尖旺區每年均接獲過千宗投訴，尤其在去年更達到1,299宗，屬18區長年的爛路之王。

不過，去年中西區的投訴「異軍突起」，由往常的800多宗，急飆近倍至去年的1,659宗，成為18區新進的爛路之王。同時，去年東區的投訴亦有顯著增長，由2023年的639宗，增至1,034宗，增幅達61.8%。緊隨其後的元朗、灣仔、荃灣及觀塘區，去年接獲的投訴均超過660宗。

此外，過去3年，路政署接獲市民因公共道路（包括公共行人路及行車路）的路面不平而受傷並提出索償的個案數字分別為30宗、22宗及33宗；署方沒有接獲涉及死亡而提出索償的個案。路政署沒有交代賠償金額。

路政署表示，由去年中開始，署方在各區的道路維修定期合約中，逐步加密行人路的定期巡查次數，將以往每1至3個月進行一次的行人路例行檢查，以及以往每6個月進行一次的詳細檢查，整合為綜合檢查，並加密檢查頻率至每個月一次。重要的行人路（例如位於行人專用區計劃範圍內的行人路）則每7天進行一次例行檢查。

若在檢查時發現可能會引致行人路安全問題的損毀，或接獲有關行人路路面凹凸不平的投訴或報告，路政署會進行評估，並就有需要進行維修的行人路面，盡快採取適當的跟進行動（例如圍封相關路段、在現場附近一帶進行檢查等）及完成修葺工程。

路政署又指，當行人路路面出現坑洞時，會按部門的服務承諾，在接獲報告後的48小時內完成坑洞的修葺工作。根據路政署的紀錄，在過去兩年，全部修葺路面坑洞的工程均在收到報告後的24小時內完成。至於其他類型的行人路面損毀，由於每項損毀個案的程度有所不同，修葺工程的規模會有很大差別，路政署未有就維修其他類型的行人路路面損毀訂定相關的服務承諾。