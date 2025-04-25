控煙修例未禁「火車頭」　議員失望倡車站全禁煙

港府提出多招控煙，包括明年起禁止在公共交通工具車站候車時吸煙，但沒有規管俗稱「火車頭」，即邊行走邊吸煙的行為。有議員對此感到失望，亦促請政府考慮將所有巴士站都劃為禁煙範圍，擔心「一人候車不違例」的做法會引起混亂。

條例下賦權衞生當局局長可訂立「大範圍禁煙區」，範圍內禁止定點及行走的吸煙行為，即包括邊行邊吸煙的「火車頭」等。當局解釋，會根據區內情況，例如區議員、市民意見等，亦會因應部分大型活動而實施禁煙區，區內全面禁止吸煙，包括但不限於「火車頭」行為，絕不會草率使用。而鄰近地區亦有類似法例，例如日本最近舉行世界博覽會而訂立禁煙區等。

政黨衞生事務發言人、議員梁熙表示，雖然支持政府明年起禁止在排隊輪候公共交通工具、進入指定處所如醫院、公眾遊樂場地等時吸煙，但認為規管力度不足，因「火車頭」二手煙最損害非煙民的健康，惟行為未納入於今次修例中，期望政府再三考慮禁止。

至於打擊排隊吸煙的行為，政府提出在沒有於地面標記等的劃定區域，「一人候車」時吸煙並不違例，梁熙期望政府考慮將所有巴士站都劃為禁煙範圍，免生混亂。對於當局現階段暫無訂下日子全面禁止吸食加味煙，梁歡迎政府從善如流，又認為未來禁令的實施日期釐訂前應先諮詢持份者，並交由立法會審議才實施，而非只由政府單方面刊憲決定實施日期。

梁熙另建議以獎勵鼓勵煙民戒煙，如參考日本企業的做法，非煙民員工可享額外的有薪假期，鼓勵煙民戒煙以享有同等待遇；並參考新加坡向煙民提供個人化戒煙方案，包括在藥房面對面輔導，並獎勵成功戒煙者購物禮券。

對於車站候車禁煙修例，控煙酒辦指，執法人員會先根據該候車處有否劃定等候地方，例如有圍欄、劃線、有蓋的車站，候車時吸煙，即使只有一人亦屬違法。若是無劃明車站範圍，例如「波板糖」站牌等，則要視乎有否其他排隊。相信執法細節上可能會有爭拗，政府會於法例生效時進行大型宣傳，而控煙酒辦亦會按照情況安排人手，又指目前有關人員會透過便衣巡查加強執法效率。