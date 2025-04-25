黃百鳴涉內幕交易案　今到庭應訊　續准保釋至6.5

電影人黃栢鳴(藝名：黃百鳴)捲入懷疑內幕交易案，今年2月被香港證監會提起刑事法律程序。案件今（25日）在東區法院再提訊。黃栢鳴有到庭應訊。他暫時毋須答辯，案件押後至6月5日再訊，黃栢鳴續准保釋。聆訊歷時不足5分鐘。黃栢鳴離開法庭時「笑笑口」，向傳媒揮手，被問到「有冇信心贏」，黃則沒有回答。

黃栢鳴被控以就天馬影視(現稱傳遞娛樂)的股份進行內幕交易的罪行。控罪指他大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

辯方今日表示，控方剛提供新增文件，辯方需時審閱，亦會跟辯方商討，是否可以以其他方式處理本案，因此申請將案押後。控方沒有反對，但希望下次提訊時，被告可以答辯。裁判官遂把案件押後至6月5日，黃栢鳴獲准繼續保釋，保釋條件包括繳交20萬港元保釋金，於所提供的住址居住，在離港前24小時通知證監會。

案件編號：ESS 1735/2025