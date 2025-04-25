深水埗打擊「搵快錢」罪案拘75人　瓦解兩網購詐騙集團

今年1月至3月，深水埗區內的「搵快錢」罪案佔整體罪案數字的4分之一，而店舖盜竊數字亦較去年第4季有所上升。有見及此，該區執法部門在3月30日至4月19日展開代號「風憲」行動，成功拘捕57男18女(13至78歲)，他們牽涉114宗案件，包括「爆竊」、「扒竊」、「串謀詐騙」及「店舖盜竊」等，涉款高達193萬港元。

而在其中兩個情報主導的行動中，執法部門瓦解兩個網上購物詐騙集團，一共拘捕15人。調查人員透露行動細節，指該部門近月接獲市民報案，報稱於網上購物時受騙，購入冒牌電子產品。警員進行情報收集及分析後，鎖定兩個犯罪集團，懷疑它們分別於網上購物平台出售冒牌電子產品，以及訛稱受害人輸入錯誤號碼而拒絕交收貨物，從而騙取金錢。

調查發現，其中一個涉案集團以低於市價出售產品，藉此吸引受害人，相信至少干犯14宗案件，涉款約11萬港元。警員鎖定該集團的網上平台帳號，並於本月上旬採取行動，喬裝買家進行交易。當兩名詐騙集團成員向警員交付冒牌電子產品後，人員立即表明身份，拘捕二人。經進一步調查後，警員再拘捕另外3名集團骨幹成員。被捕人士包括3男2女，警員亦檢獲6部冒牌電子產品及一輛私家車，懷疑該車輛是涉事集團的犯罪得益，並且曾用於犯案。

此外，警員分析情報，得悉另一詐騙集團於網上購物平台發售電子產品及手錶，當受害人與騙徒進行面對面交易時，騙徒會訛稱受害人輸入錯誤的收款帳號號碼，之後拒絕交貨。該集團涉及22宗類似案件，涉款約66萬港元。警員經調查後，掌握該集團的成員資料，繼而循線拘捕10人，包括2名集團主腦、2名骨幹成員、6名電話登記用戶和收取騙款戶口的持有人。