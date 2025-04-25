毒販低價賣太空油　批發50粒均價100元　變相引誘青年禍害身邊人

香港路德會社會服務處今⽇(25日)舉辦專題研討會，集合各地學界探討⻘年濫⽤藥物與精神健康問題。有吸食者表示，毒販會以低價批發太空油毒品予青年，變相鼓勵吸食者販毒禍害身邊人。心理學專家則指出，⻘年會有濫藥及精神健康問題的根本原因是他們未懂得定義⾃⼰。

研討會上播放了訪問⻘年Alex（化名）的片段。Alex表示，現時太空油毒品除「依托咪酯」外，還會有毒販以⽔稀釋，並加添芬太尼、美沙酮、⼤麻油及氯胺酮等毒品。Alex指，部分毒販會以批發價兜售。原市值300港元⼀粒的太空油毒品，⼀次購買50粒則可以均價100港元⼀粒購入。因比原價便宜很多，變相⿎勵吸食者可以分拆再出售予⾝邊朋友，導致犯下嚴重的販毒罪⾏及更多⻘年吸食太空油毒品。

同時，鑑於近⽉中學⽣⾃殺數字有上升趨勢，⽽且適逢⽂憑試期間，中六學⽣為應付考試，以及中五學⽣為明年備戰，為回應家長、朋輩及⾃⼰對⾃⼰的期望⽽產⽣重⼤壓⼒。駐校社⼯有收到更多由學⽣主動求助及老師轉介的精神健康個案。

波特蘭協同⼤學⼼理學系榮休教授Dr. Paul A. Linnemann表示，青年們尋求定義，然後確定⾃⼰的答案，並構成未來選擇的基礎。但這些答案經常不準確並影響他們成長。Linnemann指，社工及教師作為啟導者，在協助⻘年時，需要保持同理⼼、無預設立場，及真誠對待他們。因⻘年在成長期間的認知⾏為會因環境⽽轉變。透過辨識⻘年⼼中的負⾯想法，以更平衡的想法取代。這種思考轉變直接影響吸毒⾏為及情緒結果，減少焦慮或悲傷等負⾯情緒，並培養⾃信或平靜等更多正⾯情緒。