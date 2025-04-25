中電向58萬個家庭派$100消費券　支援弱勢社群　刺激本地消費

為回饋社區，推動市民節能省電，中華電力有限公司自2021年推出中電消費券計劃，至今惠及逾200萬合資格用戶。中電今日（25日）舉行新一輪中電消費券計劃啟動禮，透過中電社區節能基金撥款5,800萬元，向58萬個合資格家庭每戶派發100元消費券，刺激本地消費，支援弱勢社群。而今年參加商戶有逾3,800間零售商戶和食肆，創歷年新高，中電冀計劃能夠帶動本地消費，為經濟增長加添動力。

中電消費券計劃深受歡迎，至今總共派發了逾2.2億港元中電消費券，累計惠及逾200萬個低用電量住宅客戶，以及享有長者電費優惠的家庭，帶動約3,600間食肆及零售商戶的生意，伴隨中電消費券所產生的乘數效應，助力整體經濟穩步復甦。

今日有4間參與消費券計劃的商戶在典禮上「擺檔」。其中均香餅家負責人吳鎮江表示，今年已是第二年參加計劃，曾經在2021年參加過，因應當年疫情「啲人唔出街」，生意一般，幸好有中電消費券計劃刺激消費，形容「反應唔錯！令啲人搭單買多啲野」，帶動增加了10%生意，希望今次再參加也會有約10%生意額增長。

而另一有份參加計劃的The edible projects創會主席潘嘉麗表示，咖啡店是今年首次參加消費券計劃，但體驗感覺良好，因為商店位於深水埗，當區較多基層家庭會避免到咖啡店消費，「食個餐都要100蚊」，但有消費券後見到有客人帶女兒光顧，「同個女講可以想食咩自己叫」，她形容此計劃不單止是一張消費券，更可以讓基層家庭自由點餐，十分有意義，亦希望此計劃能帶動到10至15%生意額增長。