入稟要求推翻終止租約決定及禁迫遷　法庭裁大坑西邨居民敗訴

大坑西邨宣布重建後，有少數居民未搬走，要求管理屋邨的香港平民屋宇有限公司合理安置，平民屋宇則循民事控告拒遷居民。一名85歲前租戶早前入稟高院申請司法覆核，指平民屋宇在提供相稱的替代住所之前就終止其租約，違反政策或政府指令。案件今（25日）在高院審理。平民屋宇一方稱，本質上重建項目屬私營，不受司法覆核影響；居民一方則指，平民屋宇行使公共職能，其決定會受司法覆核影響。法官聽取雙方陳辭後，即日駁回覆核申請，裁定大坑西邨居民一方敗訴，詳細書面理由會在6月底前頒布。

申請人為85歲的大坑西邨女居民梁亞端，擬答辯人為香港平民屋宇有限公司（下稱平民屋宇）。據申請書指，申請人居於大坑西邨逾80年，與其兒子、媳婦等，一家五口居住。平民屋宇於2023年向大坑西邨居民公布安置計劃，申請人獲提供兩個方案，分別是合共約102萬元的一次性租金津貼（重建後回遷），或選擇合共約123萬元的一次性補償（永久遷出）。申請人對兩個方案均感不滿，但平民屋宇要求於限期前答覆，否則不獲任何補償。申請人在受壓下選擇了回遷方案。

申請書續指，申請人至今仍未簽署有關交出單位的任何法律文件，亦未從平民屋宇手上獲得任何金錢。惟平民屋宇於2023年10月31日去信指，申請人的租約將於同年11月30日終止，強迫她遷出單位。申請人不滿平民屋宇違反不會對居民進行資產審查的承諾，認為她未獲平民屋宇妥善安置居所，便被單方面終止租約。

案件編號：HCAL 1600/2024