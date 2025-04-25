280宗劏房懷疑濫收水費個案　21宗檢控後罪成並判處罰款

自條例生效至今，已完成調查280宗有關分間單位懷疑濫收水費的個案。

水務署今日(25日)表示，自去年4月19日《2024年水務設施（修訂）條例》生效以來，濫收水費方面，較條例生效前調查的個案數量增加了約5至6倍，同時業主回應率亦提升。水務署指，新條例賦予水務署及差餉物業估價署互通資料的權力，可處理過往未能跟進的個案。

自條例生效至今，水務署已完成調查280宗有關分間單位懷疑濫收水費的個案。其中，21宗個案已被檢控，全部罪成並被判處罰款。此外，部分個案已進入檢控程序。相比條例生效前，水務署每年調查的個案數量從約40多宗增至5至6倍，超越過往每年約6宗定罪個案，達到過往的3至4倍。業主回應率也由過往的10%提升至約90%。

修訂條例賦予水務署新的執法權力，可強製相關人士提供懷疑濫收水費個案的資料，包括收費收據及其副本。水務署已成功檢控多宗未提供資料的個案。此外，水務署與估價署進行聯合巡查及行動，共同處理投訴個案，增強了向業主索取其繳付／收取水費的相關資料時的協同效應。

此外，水務署勸喻業主為其分間單位租戶申請安裝獨立水錶，以減低違反修訂條例的風險，同時鼓勵公眾舉報濫收水費的非法行為。市民可致電水務或透過WhatsApp 申請為分間單位租戶安裝獨立水錶。專線亦會處理濫收分間單位租戶水費事宜。