6種子基金回撥政府帳目　當局稱會持續檢視

《財政預算案》建議將6個種子基金回撥至政府帳目，容許基金直接動用本金應付持續運作的現金流需求。立法會財務委員會今日(25日)通過相關建議，有議員批評「每屆政府都鍾意成立好多基金」、「每年做個報告就唔理架喇」，又指基金過時、難以申請，而且其中5個都屬於教育局；教育局僅表示明白不同基金都有可優化之處，會持續檢視。

當局建議將6個種子基金未來5年未需動用的結餘，回撥至政府帳目，容許基金直接動用本金應付持續運作的現金流需求，即毋須只利用投資收益應付開支，以及不再受限於只能在特殊情況下動用小部分本金的規定。該6個種子基金分別為，研究基金、醫院管理局公私營協作基金、語文基金、學生活動支援基金、資歷架構基金、以及資優教育基金。立法會財經事務委員會主席李惟宏表示，議員普遍支持該項建議，認為可讓政府有效運用公共資源。

議員葉劉淑儀指6個種子基金有5個都屬於教育局，關注「每屆政府都鍾意成立好多基金」，約為10個8個。她續指，基金多數是由常任秘書長作信託人，「每年做個報告就唔理架喇」。她批評基金難以申請「根本用唔到」，她的智庫及很多申請人因為過程繁複而放棄。

她建議教育局檢討基金是否有用，關注學生成績下降、教師語文基準成績也是差。她質疑相關基金「做咗乜」，如基金沒用不如交還財金官員。教育局副秘書長羅嘉穎表示，明白不同基金都有優化地方，會持續檢視，2024／25年語文基金發放5.4億港元資金。

議員陳凱欣關注醫院管理局公私營協作基金，將會回撥86億港元；只保留18億港元，是否足夠未來5年使用。她說衞生部門預計本財政年度，公私營協作預算高達7億港元，上年度亦有6.5億港元，關注如何算出18億港元，擔心難以維持服務水平，批評「睇吓日後市民可以負擔到幾多喎，咪即係又加我哋價囉。」

衞生部門表示，有參考基金最新財務狀況、過去開支、發展策略，決定保留18億港元用作醫療服務發展策略。衞生部門續指，2022年已成立策略採購統籌處，整合現時公私營協作計劃，優化整合有長遠發展需要的服務。衞生部門表示只是「平台模式不同」，會審視如何拿捏平衡。

議員馬逢國關注「四川地震重建工作信託基金」仍有7000多萬港元，為何四川地震重建工作已完結但仍保留，認為雖然不是種子基金、數額不大，會否考慮回撥。許正宇表示，會要求各政策局審視基金是否合乎其目標及財務安排等，期望明年1月完成相關檢視。