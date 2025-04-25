鄭澤光：面對美國喪失理智　華挺身而出維護公平正義

中國駐英國大使鄭澤光周四（24日）在倫敦出席天津投資環境推介會並發表主旨講話。他指出，面對美國喪失理智的行為，中國挺身而出，不單是為了維護自身正當利益，更是為了維護國際公平正義。

鄭澤光指出，近來美國宣布對包括中國、英國在內的幾乎所有貿易夥伴加徵對等關稅，公然違背世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系，嚴重衝擊全球經濟，嚴重損害各國正當利益，是典型的單邊主義、保護主義和貿易霸凌行徑。美國所作所為是開歷史倒車，企圖讓世界重回叢林法則的黑暗時代。

他表示，面對美國喪失理性的行為，中方堅決反對並已採取必要反制措施。中國挺身而出，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義和多邊貿易體制。過去幾天，美國一直在發出相互矛盾的混亂信號。美方一方面繼續搞極限施壓，聲稱要向一些亞洲國家加徵高達3,500%的關稅，一方面又表示將大幅度降低對華關稅。各種花招不過是為了降低自身損失，影響資本市場。

中方早已指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家。我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。鄭澤光稱，在此關鍵時刻，國際社會應該團結起來，共同抵制單邊主義和貿易霸凌。綏靖妥協沒有出路，只會助長霸凌者的囂張氣燄。唯有堅決反對和抵制，才能使霸凌者改弦更張。鄭澤光強調，中國在謀求自身發展的同時，將堅定不移推進高水平對外開放，同世界分享發展機遇。