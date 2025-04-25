醫管局擬培訓聯網發言人團隊　避醫療術語助解說事故

公立醫院系統管理檢討委員會早前提出31項改革建議，涵蓋事故管理等方面。醫管局今日(25日)表示，將培訓發言人團隊及成立事故應變團隊。醫管局行政總裁高拔陞指，希望發言人能加強解說醫療事故，避免被公眾誤以為醫院刻意隱瞞。

發言人團隊成員將包括總部及聯網發言人，須為具備資深臨床經驗的醫護人員，並認識病人安全及質素文化，以及了解醫院行政及運作。高拔陞提到，過往醫院部門主管解釋醫療事故時，引述過多專業醫學術語，令公眾難以理解，或誤以為院方刻意隱瞞，希望成立專責發言人團隊，訓練其發言技巧及危機應對，更好講解事故情況。

針對以往的醫院應變團隊未有清楚分工，每次召開緊急會議時需重新指派工作，醫管局亦會建立醫院事故應變團隊，團隊內每個崗位有特定的成員和功能，避免工作重疊，確保醫院有效應對潛在危機。

另外，醫管局會改善根源分析流程，在複雜個案引入外部專家參與，包括人因工程學專家，提升根源調查質素；亦會開辦培訓班，令醫護能理解並掌握根源調查分析的專業知識。

至於31項改革建議亦提及建構高層人員病人安全問責框架，在表現評核中納入安全指標。高拔陞指，稍後會公布具體措施，但稱現時醫療事故發言團隊通常包括聯網行政總監、醫院院長等高層，已體現問責精神。