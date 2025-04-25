兩份簡約公屋營運合約招標　涉4個改裝校舍項目提供逾450單位

房屋局就兩份「簡約公屋」項目的營運及管理服務合約進行招標。當中涵蓋4個改裝校舍項目，共提供逾450個單位，觀塘順安道和上水彩園路項目預計第四季落成，觀塘順利邨道和黃大仙竹園道項目料2027年第一季落成。至於第二份合約則涵蓋柴灣常安街項目，提供約1,720個單位，預計明年第二季落成。

第一份合約涵蓋4個改裝校舍項目，分別位於順安道、彩園路、順利邨道和竹園道，將會分兩個階段落成。第一階段位於順安道和彩園路的兩個項目，分別提供約130及約110個單位。第二階段位於順利邨道和竹園道的兩個項目，分別提供約110及約105個單位。

房屋局表示，當局把4個改建校舍項目以一份合約進行招標，是考慮到該4個項目規模相對較小，由一個營運機構整體營運管理，可達致資源共享互通，提高相關工作的成本效益。與之前批出的合約一樣，「簡約公屋」的營運及管理服務除包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運一系列配套設施等範疇。

另外，房屋局正評審第三及第四份營運及管理服務合約的投標書，涉及屯門青福里(即屯門第3A區)及啟德世運道第一期「簡約公屋」項目，分別提供約1,900個及約3,000個單位，兩個項目均預計今年第四季入伙。