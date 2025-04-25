立會擬修改議事規則　議員嚴重違規可被停職

東網曾率先報道，有議員遺漏申報物業及受薪工作等不符守則的個案。立法會主席梁君彥今日(25日)表示，因應社會對議員的要求和期望，擬制訂新的「立法會議員守則」並於下屆立法會實施。新守則會訂明議員行為操守、要求的工作表現等，嚴重違反者可被停薪停職，又指現時有賴傳媒及社會各界協助監察議會工作，但議員亦應意識到需有更多的擔當、加強自我監督。

梁君彥指本屆立法會尚餘數月，是適當時候作出一籃子檢討，讓議會更有效率、緊貼市民需要、增加議會透明度及問責，須有清晰完善守則協助議員自我監管，於是參考行會成員、政治委任官員、區議員及公務員的相關履職守則，在現行《議事規則》的基礎上制訂新的「立法會議員守則」。

有關新守則的內容，梁君彥表示會訂明議員行為操守、工作表現之要求，例如出席會議、參與表決；社會各界聯繫；定期提交工作報告等，亦會就議員的不當行為訂立處分機制。

至於「立法會議員個人利益監察委員會」將擴大職能，並易名為「立法會監察委員會」。新守則亦打算優化委員會運作，例如職務考察的安排、簡化委員會選舉的程序等。被問到是否過去日本職務考察使費惹爭議，再作相關修改，梁君彥否認稱「唔係呢一個問題嘅」。他說過往職務考察，曾出現只有數個議員出席，對方機構有很多人，「就好像我們很不尊重別人」。他期望，例如20人的委員會，至少有一半議員出席才可成團。

他說會把整套建議交由議事規則委員會跟進，亦會在大會提出修改《議事規則》，建議政府修改《權力及特權法》。被問到如何修改《權力及特權法》，梁君彥表示新規則最嚴重的懲罰是將議員停職，期間不能收取薪酬，因此要作相關修改。他強調任何守則均有約束力，「極刑」是取消議員資格，例如以往觸犯國安、違反宣誓，其議席亦會被取消。

被問到是否本屆議員表現未如理想，故需要加強規管，有關主張有否跟中央或中聯辦討論，梁君彥重申「我哋(議員)都要有自我要求嘅」，社會各界以及傳媒雖有協助監察，倒不如整合為手冊讓議員有清晰指示。被問到會否參考區議會運作，制訂關鍵績效指標，他說沒設定。

過去立法會亦曾發生議員議案是否應該動議的爭議，被問到是否有就情況修改《議事規則》，梁君彥說「我哋今次無傾呢樣嘢嘅」，又稱已交由立法會的協調小組跟進「需要少少時間嘅」。