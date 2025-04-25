牙醫診所串同旅行社　偽造文件助大陸人士赴台打黑工

台灣移民署及調查局近日接報，當地2間旅行社透過台北市魔法牙醫診所提供不實治療、矯正牙齒醫療文件，協助大陸人士赴台觀光、非法打工，半年多達600人。台北地檢署周四（24日）依違反兩岸人民關係條例，諭知牙醫診所負責人潘韞珊以100萬元（新台幣，下同，約242萬港元）交保。她強調自己沒有違法，對大陸人士打黑工或從事性交易也不可能知情。

調查指，魔法牙醫診所早年向衞福部申請加入「醫療服務國際化轉型推動計劃」成為會員機構，於2022年12月至2023年5月先透過大陸地區旅行社向大陸人士收款，再以治療、矯正牙齒名義，由台灣的飛向和佑金兩間旅行社安排大陸人士赴台。事實上，大陸人士赴台只進行簡單洗牙，之後就留在台灣打黑工。

台北地檢署周三（23日）指揮移民署台北市和台南市專勤隊、調查局台北市調查處，兵分9路搜索魔法牙醫診所、佑金旅行社、飛向旅行社，以及潘韞珊、旅行社徐姓、向姓負責人7人住所，並約談潘、徐、向共10名被告及2名證人。訊後，除潘韞珊外，魔法牙醫診所執行長陳繹凱、潘韞珊張姓助理、王姓醫生、江姓前醫生、向姓旅行社負責人分別以10萬至30萬元（約2.4萬至7.2萬港元）不等交保。

陸委會發言人周四談及此案時稱，醫療診所與旅行社合作的非法案例過往也有發生過，這些其實都是蠅頭小利，賠上一間診所、醫院名聲實在是划不來。