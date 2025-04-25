新冠活躍程度持續上升　呼吸道樣本確診比率創近半年新高

衞生署衞生防護中心今日(25日)表示，本港新冠病毒病的活躍程度近幾周持續上升，預計在未來數周會進一步攀升。新冠在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至周六(19日)的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測確診率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。

呼吸道樣本對新冠病毒檢測確診的比率從四周前(3月16日至22日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約440,000拷貝，較四周前每公升約260,000拷貝顯著上升。另外，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。

中心總監徐樂堅指，在過去四個星期(3月23日至4月19日)，中心共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個案，大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過9成在過去6個月內沒有接種新冠疫苗。

因應復活節長假期及即將來臨的勞動節和佛誕假期，並考慮到近期新冠病毒在本港社區轉趨活躍，醫管局已於上周一(14日)起於公立醫院啓動服務需求高峰期的特別措施，急症室和內科部門會在特定繁忙的日子和時段增加人手，縮短病人候診和在急症室滯候入院的時間、加強急症病房把關功能、透過醫院指揮中心協調出院程序及流程，加快病人出院或轉到復康醫院的流程等，以應付可能增加的服務需求。