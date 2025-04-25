五一期間料571萬人次進出香港　84萬內地客訪港　按年多10%

五一長假期將至，入境處預料約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約有490萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。而長假期為內地人出遊旺季，處方料約有84萬內地旅客人次進入香港，每日平均訪港人次較去年五一及農曆新年長假期分別增加約10%及13%。當局指各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

本港今日勞動節5月1日為周四，而接連5月5日為佛誕。即普遍打工仔可請一休五，5月2日請假，便可享連續5日假期。而今年內地五一假期為5月1日至5日，幾乎兩地同時放假。不少人把握連假外遊。入境處預計，今年五一假期期間，陸路出境高峰期為5月3日，出境人次約59萬；而入境高峰期為5月5日，入境人次約58萬。

因應往返香港的人潮，港鐵會在5月1日至5月5日期間加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，當中往返落馬洲站的列車服務會提升至約7.5至10分鐘一班車，而羅湖站的列車服務則會加強至約5分鐘一班車。金巴的班次亦會增加至最高峰時少於1分鐘一班；皇巴班次則加至最密約2分鐘一班。運輸署指已制定預案，在有需要時於落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啟動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

入境處則提醒，旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。此外，市民及旅客亦可透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。