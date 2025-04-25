台灣收緊兩岸雙重戶籍認定　大陸定居證等同身份證

台灣陸委會日前發布釋令指出，假如台灣民眾在大陸設有戶籍，包括持有大陸居民身份證及定居證，將喪失台灣身份。面對外間質疑最新釋令並不合理，陸委會副主任委員梁文傑周四（24日）否認正在擴張法律解釋，並重申台灣民眾只要拿到大陸定居證，那就會被視為拿到大陸戶籍。

根據台方《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，第九條之一列明「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」。令釋提到陸方以「定居」作為法律及行政管理基礎，如取得大陸公安部門發出定居證，即可辦理常住戶口登記、申領與大陸人民相同居民身份證。上述條例所提「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定關聯意義綜合判斷，應包含持有大陸居民身份證及定居證。

在陸委會例行記者會上，梁文傑稱依據陸方相關規定，台灣民眾如欲取得定居證，須先前往出入境機關申請，獲定居同意書後再去公安機關申請定居證，同時上繳台胞證、台灣身份證等證件。當拿到定居證後，要再去當地戶政機關登錄戶口及拿取身份證，屬一連串以定居證為核心連續動作及密接要件，只要拿到定居證，等同可登錄戶口及拿取身份證，故可認定定居證到手等於取得大陸戶籍。

梁文傑說明，台陸兩地用字有些不同，例如台方會用「戶籍」，陸方則用「戶口」，怎樣認定應是接照台方標準。自2024年1月1日至2025年3月底為止，台灣民眾赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共有82人。他指台灣民眾在陸被限制人身自由主因與涉及詐騙案件有關，赴陸從事詐騙並不可取，而且相當危險。

談及陸客來台觀光一事至今未有進展，梁文傑稱正在討論是否開放第二類陸客（經第三地赴台觀光7人以上組團）到台，形式接近自由行，不過需看北京意願。他期望可先透過觀光小兩會（即台旅會及海旅會）溝通，目前為止沒有進展。

另外，陸委會當天發布民調顯示，73.7%受訪者認為北京對台滲透愈來愈嚴重，70.9%贊成立委或各級民代赴陸前應先向政府申請。被問及兩岸目前交流態度，34.1%受訪者認為兩岸交流速度「剛剛好」，也有32.7%覺得「太慢」。