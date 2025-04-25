原隻兔餵南美蟒蛇惹不安　海洋公園稱屬急凍　會增教育解說

有愛兔人士於近日參觀海洋公園「熱帶雨林探險徑」時，目睹整隻染血兔子被森蚺(又名南美蟒蛇)於水中捲纏，令現場旅客，尤其小朋友極度不安，需父母立即帶離現場安撫。救兔組織「兔廬」關心兔子來源及狀態，又質疑有否必要在園區公眾開放時間內餵食原隻兔子。海洋公園回應指，兔子是由食物供應商提供的急凍動物，會在餵飼期間於展館內加強教育解說，令訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。

兔廬今日(25日)在社交平台表示，見到一則兔子被森蚺捲纏的貼文，指相片中兔子身上似乎有血漬及傷口，擔心兔子離世前有否曾經歷不必要之痛苦或驚慌，又說絕對明白動物有不同的生理需求，但森蚺一般餵食期大約每星期一次，質疑海洋公園作為對外開放老少咸宜的主題樂園，有否必要於園區開放時間內，將弱肉強食一面呈現於公眾眼前，又問到餵食時有否配合教育講解。

海洋公園回覆東網查詢指，會因應各個動物物種的天然習性、營養需要及動物福利，為園內動物大使制定適切的飲食餐單。蛇類在大自然以捕食哺乳類、雀鳥類和爬行類等動物為生，因此公園動物護理及獸醫團隊會根據不同的動物和其體形，為牠們提供急凍的小型哺乳類動物作為食物。

園內的森蚺體形較大，喜愛進食兔子，顧及動物需要攝取均衡營養，並配合牠們的天性，公園會為蛇類提供原隻動物。而動物都是由食物供應商提供的急凍食用動物，團隊餵食前會先解凍並升溫至適合蛇類食用的溫度。公園又指，會在餵飼期間於展館內加強教育解說，讓訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。