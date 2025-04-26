東方日報A1：控煙10招　政策穿窿　邊行邊吸仍縱容

政府力圖嚴格控煙，昨日宣布將《2025年控煙法例（修訂） 條例草案》刊憲，「控煙10招」雖然分階段登場，但當局採修例刊憲後即時生效的方式，昨起已將多項涉及未完稅香煙罪行罰則上調，包括提高未完稅香煙的罰則至最高可判罰200萬元及監禁7年。控煙辣招還有明年1月1日起，落實排隊禁煙、指定處所出入口3米範圍禁煙等措施（見表），違例者定額罰款3,000元。另外，當局擬自2027年第二季禁止非薄荷味加味煙、明年4月30日起禁止於公眾地方管有「煙彈」等。煙民大呼控煙招數過辣，但有議員及團體認為「10招」未見管制俗稱「火車頭」的行路煲煙行為，亦擔心車站禁煙法例會有混亂之處，建議以「獎勵」方式鼓勵煙民戒煙。

根據昨日刊憲的《修例草案》，明年1月1日起，在任何公共交通車站排隊、或排隊進入醫院、遊樂場等人流較多的處所，及有俗稱「波板糖」的車站站牌下候車，若有其他人排隊、泛指兩人以上的排隊已不准吸煙。同時，禁煙區範圍將擴至醫院、診所及學校等較多學童、長者或病人地點指明的出入口3米範圍。兩項罪行定額罰款3,000元。

醫務衞生局副秘書長李力綱解釋，一般人排隊時難以離開原本位置，若有人在旁吸煙，排隊人士只能「焗住食」二手煙，故提出相關修例。另外，為免學童、長者及病人吸入二手煙，當局會將學校、診所等地方的指定出入口納入禁煙區。他指，局方認為3米已經與有關設施出入口「好近」，亦是市民較容易判斷出的距離，又提到其他國家，例如新加坡亦有類似構念，且該國訂立的範圍更達5米。

新例之下，在所有公共車站候車時有二人以上隊列已不准吸煙。若車站有「劃定範圍」，即有劃界、有欄杆或上蓋等，即使只有自己候車亦不准吸煙，但若自己一個在「波板糖」站牌下等車，又未有「劃定範圍」，此時吸煙便不屬違法。李解釋，考慮到執法困難及對市民的影響，若將全部巴士站劃為禁煙區，便會導致街上充滿細小的禁煙區，故修例時主要針對排隊吸煙行為。被問及若有人在車站附近吸煙，卻又並非候車人士，是否仍會令排隊者受影響，李表示，相信大部分煙民都「乖」、有自覺性，表明有關法例不會無限延伸及擴大，目前只針對在車站候車、逗留人士。

李力綱坦言，控煙法例上「無完美做法」，難免會有灰色地帶，亦承認政府訂立今年將吸煙率降至7.8%的目標「有挑戰性」，但控煙工作是「馬拉松、耐力賽」，10招落實後，政府會繼續努力完成中期目標，包括管制「火車頭」的邊行邊吸行為。

衞生署控煙酒辦公室主任封螢就表示，政府會於法例生效時進行大型宣傳，同時會與有關部門商議，包括將垃圾桶搬離車站，以免排隊人士吸到二手煙。執法方面，控煙酒辦會按照情況安排人手，且目前人員會穿便衣巡查，有助加強執法效率。

當局在《修例》中有項特別安排，賦權衞生當局局長可訂立「大範圍禁煙區」，禁止該區定點及行走吸煙行為，包括邊行邊吸煙的「火車頭」等。李表示，局方會根據區內情況，例如區議員、市民意見等，亦會因應部分大型活動而實施禁煙區，絕不會草率使用。他又指，鄰近地區亦有類似法例，例如日本最近舉行世界博覽會而訂立禁煙區等。

議員梁熙對禁止排隊時吸煙表示支持，但亦認為政府規管力度不足。他指出，「火車頭」的二手煙，對非煙民的健康所造成的損害最大，惟有關行為卻未被納入於今次修例，期望政府考慮禁止「火車頭」行為。他又建議政府可透過獎勵，鼓勵煙民戒煙，例如日本有企業為非煙民員工提供額外有薪假，而煙民戒煙亦可享有同等待遇等。

長遠煙草政策關注組就指出，本港所有鄰近國家及地區，包括日、韓、台及內地等，均未有推行禁止加味煙。組織表示，同時禁「另類煙產品」與「加味煙」絕非國際主流，又指全球僅5個地區同時禁止「另類煙產品」與「加味煙」，均是經濟及社會發展較落後的國家，建議政府參考內地，改為「規管」有關產品。

煙民權益組織「煙語知聲」發言人楊浩泉批評控煙辣招敵視煙民，擔心政府一意孤行禁加味煙或會導致煙民轉投「黑市」，變相令所有另類煙及加味煙變成「黑市專賣」，且未來禁止加味煙可能導致香港稅收再跌至僅約20億元，希望政府暫緩相關禁令。

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