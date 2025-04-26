嶺南地區古戰爭　致珠三角水松林消亡

中國科學院廣州地球化學研究所科學家團隊周四（24日）公布最新研究成果指，利用孢粉紀錄、年代數據和沉積學證據等，成功證明2,000多年前秦漢時期在珠三角地區曾發生火攻戰爭，造成珠三角地區水松森林消亡。

研究顯示，珠江三角洲地區曾廣泛分布水松為優勢種沼澤森林，在全新世晚期突然消失，樹木直至20世紀70、80年代才再在當地泥炭層被人發現。泥炭層上部許多直立水松樹樁頂部發現有燃燒痕迹，與《史記·南越列傳》中，漢征南越中火攻番禺（今廣東廣州）記錄一致，用火事件也被當地木炭重建記錄所佐證。

研究指，水松森林系統消亡發生在距今約2,100年前，與秦征百越（公元前221至214年）及漢征南越（公元前111年）兩次戰爭行動相脗合。此外，孢粉中禾本科植物及先鋒植物比例顯著增加，印證人類活動增強，可能是秦、漢帝國為鞏固勝利成果進行大規模人口遷移，以及引入先進農業技術結果。

該研究提出，水松森林消亡標誌人類活動開始導致珠三角地區生物多樣性喪失，但環境科學研究中常忽視，古戰爭及其帶來人類活動激增事件，會對脆弱生態系統產生深遠影響。