王毅晤塔吉克斯坦外長　稱中方堅決反制美單邊霸凌行徑

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周五（25日）在哈薩克斯坦阿拉木圖會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁。王毅強調，中方堅決反制美方單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護國際社會共同利益，願同各方一道，共同維護自由貿易，反對保護主義，捍衞國際公平正義。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中塔全面合作不斷取得積極成效，中方堅定支持塔方走符合國情的發展道路，堅決反對任何勢力幹涉塔內政，將紮實落實中央周邊工作會議精神和部署，同塔方進一步鞏固戰略互信、深化發展融合、擴大友好交往，助力各自現代化和繁榮振興。

穆赫里丁則表示，塔方願同中方用好雙邊合作機制，共建「一帶一路」，加強立法機構、地方合作、人文交流，擴大經貿投資、互聯互通、電子商務、產能產業、綠色轉型、醫療制藥等各領域合作；歡迎更多中方企業赴塔投資興業，挖掘更多創新合作增長點。

雙方就多邊合作交換了意見，將共同支持上海合作組織、中國－中亞機制發揮更大作用，加強邊境防控和反恐合作，維護地區安全穩定。王毅表示，中方樂見塔方在國際地區事務中發揮更大作用，支持塔方舉辦首屆國際冰川保護高級別會議。