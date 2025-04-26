濫用高才通讓子女以本地生身份來港升學　教局稱正檢討相關簽證安排

政府近年推出多項人才入境計劃「搶人才」，但計劃亦引起被濫用的質疑，不少「人才」抵港後只是利用暫時居港的身份各取所需，包括有人為了讓子女報讀內地港人子弟學校或子女來港升學，有人申請高才通簽證後沒有來港，但子女透過受養人簽證，以本地生身份報考大學。教育局局長蔡若蓮今日（26日）在電台節目表示，正檢討相關簽證安排，考慮要求申請人須在港居住一段時間，證明在港發展，子女才能享有本地生身份，同時要考慮對簽證吸引力的影響，但強調不會影響本地學生入學機會。

另外，美國特朗普政府開展大規模驅逐出境行動，早前取消了88間大專院校至少529名學生、教職員工和研究人員的簽證。蔡若蓮表示，美國限制留學生簽證，令學生留學面臨不穩定情況，有海外學生的家長選擇安排子女轉到香港留學，而香港學生亦減少到美國留學。留意到香港學生去美國留學的數字都有下降的趨勢，而內地學生，除了申請其他國家或地區之外，亦多了申請來港。香港的大學都會考慮可能在美國因學生簽證續期受影響的學生，歡迎他們來香港繼續學業。

她又稱，香港的大學國際化及多元化，兩文三語教學環境有吸引力，早前放寬八大院校非本地生限額至4成後，非本地生收生數量大幅上升，反映海外學生留學需求大。希望院校招生循序漸進，以免配套設施未足夠下收取大量非本地生，影響學生學習體驗。