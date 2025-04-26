第二階段「走塑」未有實施時間表　當局稱找到理想替代品才推行

管制所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟的首階段「走塑」法例實施已一年，但第二階段全面禁止膠杯膠餐盒等容器，至今未有實施時間表。環境及生態局局長謝展寰今日(26日)在電台節目表示，目前這類即棄餐具的替代品效果不太理想，認為直至找到好的替代品才全面強制推行，會比較合適。他稱，預計今年中會與大型食肆進行試驗，實際何時實施要視乎試驗成效，有信心最終可以找到好的替代品，相信第二階段「走塑」不會不推行。

謝續稱，現時連鎖式食肆已經有八、九成客人購買外賣時表示不需要餐具，保守估計每年可減少6千萬套餐具，認為「走塑」計劃成功。大部分商戶都有遵從「走塑」法例，有21間食肆巡查後被罰款，當局會繼續巡查和執法。

至於去年暫緩的垃圾徵費計劃，謝表示，這一年來社會對垃圾徵費的認知和參與度都增加很多，現時本港垃圾量較2021年減少7.5%，差不多達到垃圾徵費的減廢效果。今年中會向立法會環境事務委員會提交檢視報告，強調政府推動減廢回收的力度沒有減低。他又提到，綠在區區的「綠綠賞」應用程式目前已有超過100萬用戶，為進一步推動垃圾回收，將會逐步停止禮物機運作，改為電子券，積分可以用作乘搭港鐵、超市、快餐店等消費。

另外，政府計劃將新發展區的部分區域供冷系統，開放給私營機構參與。謝表示，有關工程是一盤生意，目前市場反應熱烈，不少公司和集團表示有興趣，當局會研究推出鼓勵政策，例如稅務優惠等。冀吸引更多商業機構參與計劃。目前古洞北和東涌東擴展計劃均由政府負責有關工程，分別使用逾50億和39億元公帑，因此檢討時會研究可否讓私人市場參與，以商業模式推進工程，預計可節省鋪設喉管、建設中央制冷系統等工序共逾400億元的開支。