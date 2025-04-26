華批美拒向特定國家外交人員發簽證　促履行義務

中國常駐聯合國副代表耿爽周五（25日）在聯合國東道國關係委員會會議上發言指出，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作，敦促美方積極履行東道國義務。

耿爽指出，美方做法違反外交禮節、國際法義務和基本人道，這種無視並拒絕外交人員基本權利的做法不尊重他國外交官，美國不能基於雙邊關係的親疏對特定國家採取歧視性做法，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求等嚴重侵犯外交人員的安全、尊嚴和自由。他批評，美方這種做法違背多邊主義精神，干擾聯合國正常運作，更暴露出美方妄自尊大、脅迫施壓將「美國優先」凌駕於國際規則之上的霸權心態。

耿爽指出，中方與不少與會國一樣，長期遭受美方各種無理限制，一起敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作。他敦促美方嚴格遵守《維也納外交關係公約》、《聯合國特權和豁免公約》及《聯合國總部協定》等法律文書的原則和精神，積極履行東道國義務，重視會員國合理訴求，切實保障各國常駐團及其人員的安全、履職和尊嚴。