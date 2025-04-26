潘功勝批美關稅損全球經濟增長　促各國加強宏觀協調

中國人民銀行周六（26日）發布消息，國際貨幣基金組織周四至周五（24至25日）在美國華盛頓特區召開第51屆國際貨幣與金融委員會會議，討論全球經濟金融形勢、基金組織工作等議題。中國人民銀行行長潘功勝批評，近期美國濫施關稅破壞全球經濟長期穩定增長，各國亟須加強宏觀經濟政策協調。

會議認為，近期貿易緊張局勢加劇，導致不確定性和市場波動，給經濟增長和金融穩定帶來風險。潘功勝指出，美國濫施關稅嚴重衝擊全球經濟秩序，同時引發全球金融市場劇烈波動，發達經濟體尤為嚴重，對全球金融穩定造成威脅，對新興市場經濟體和發展中國家構成嚴峻挑戰。他強調，各國要支持多邊貿易體系，推動經濟全球化朝更開放、包容、普惠、均衡方向發展，共同促進全球經濟金融穩定。中方願進一步深化與基金組織合作，支持該組織在維護全球經濟金融穩定方面發揮更大作用。

潘功勝另在華盛頓會見南韓央行行長李昌鏞、巴西央行行長加利波羅、南非央行行長康亞戈、阿根廷央行行長鮑希利，主要討論全球經濟金融形勢、深化雙邊務實合作等議題。中方強調，當前全球經濟復甦充滿不確定性，新興市場和發展中國家應利用日益增強的政治互信和經濟互補，通過多邊、雙邊渠道加強政策協調，推進金融務實合作，維護以多邊規則為基礎的全球治理秩序。