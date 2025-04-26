涉元朗寮屋與他人串謀販毒　街上遭截查始揭發　男警還押候訊

一名男警被指在今年1月開始，在元朗一間寮屋跟其他人串謀販毒。他日前在街上被截停，始揭發事件。他被控一項串謀製造危險藥物罪，案件今日（26日）在沙田裁判法院首度提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至7月16日在屯門法院再訊，期間被告須還押。

34歲被告孫程遠，控罪書上沒有報稱職業。據悉，他是一名警員，現已被停職。他被控於2025年1月24日與2025年4月23日之間，首尾兩日包括在內，在新界元朗大樹下東路崇山新村丈量區1648寮屋，與其他不知名人士，串謀製造危險藥物。

控方申請押後案件，以便執法部門進一步調查。控方反對保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕讓被告保釋。被告放棄每8天覆核保釋的權利。

警員捲入毒品案並不罕見。45歲反黑組警署警長許思漢於2020年參與搜查店舖行動，搜出藏於茶包內的300公斤冰毒後，暗中取去部分毒品。其後警員於一酒店房間搜查並拘捕一名疑販毒的女子時，許帶着部分冰毒突然開門入房，始被揭發監守自盜，最終起回24.6公斤冰毒，市值高達1,600萬港元。許於去年3月被重判監禁23年10個月。

另外，34歲男警方嘉偉去年7月當值期間神志有異，揭發他對可卡因呈陽性反應，身上搜出含可卡因的微量固體及咪達唑侖(俗稱「藍精靈」)。在保釋期間，他於街上被同袍截查，結果被搜出藏有咪達唑侖。方嘉偉承認兩項「藏毒」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，被判罰款2,000港元及12個月感化令。

案件編號：STCC1602/2025