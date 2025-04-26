天氣不穩致深圳航空航班延誤　乘客艙內焗等8小時

深圳航空一架客機原定周四（24日）晚由廣東省深圳市飛往山東青島，但因天氣原因導致航班延誤，被指安排失當，令乘客在封閉機艙內苦等近8小時，直到翌日凌晨3時許才起飛。深圳寶安國際機場工作人員周五（25日）證實上述事件，但指不清楚機艙內部情況。

涉事ZH9923航班由波音738客機執飛，原定周四晚上約7時從深圳寶安國際機場起飛，並在當晚約10時抵達山東青島流亭國際機場。航班延誤後，實際起飛時間是周五凌晨3時12分，經2小時36分鐘飛行時間後，同日凌晨5時58分抵達山東青島流亭國際機場。

有該航班女乘客周五發文指，不少乘客在機艙內等待時身體不適，期間機組乘務人員未主動提供飲用水等服務，航空公司方面也沒有實質性解決方案。另有乘客表示，登機關閉艙門後，才得知飛機要延時起飛，不滿航空公司明知天氣不具備起飛條件，還安排乘客登機。

深圳航空客服人員回應內媒指當時天氣不穩，至翌日凌晨才達到起飛條件，又解釋指航班延誤時，乘客是否可以落機等待，需依據機場整體指揮安排，將向公司反映事件及調查。根據深圳氣象部門發布消息，市內天氣周五仍不穩定，有陣雨或雷陣雨，局部仍有暴雨風險。線上購票平台資訊顯示，深圳機場周四和周五因天氣因素，出現大面積延誤。