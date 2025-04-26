2024/25年度投放13.1億元　本港到校學前康復服務名額增至逾1萬

香港耀能協會今日(26日)舉行「到校學前康復服務十周年慶典」暨「適異．並行—支援SEN幼兒多元學習需要」研討會，社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）吳偉龍出席研討會時指，政府重視到校學前康復服務，服務名額由最初的3,000個，大幅增長至現時逾1萬個，投放的資源亦由2018/19年度的3.4億元，增至2024/25年度的13.1億元，現時服務已做到「零等候」。而協會多年來一直與政府和業界積極推動學前康復服務的發展，現提供980個服務名額已等於整項服務的十分一。

協會董事會主席彭徐美雲表示，過去十年，在社會福利署的支持下，由2015年最初350個服務名額的試驗計劃，開創了到校服務模式，到疫情期間迅速轉型的線上支援，再發展到今天的校本綜合支援摸式，服務名額更增至980名，為各協作學校的師生及家長提供全天候的支援服務，現時協會與91間協作學校攜手，共同見證了到校學前康復服務的蓬勃發展。

為協助有需要老師，協會團隊早前研發「課堂支援百寶箱」，為幼稚園及幼兒中心提供針對各學習範疇的日常教學支援工具及策略，以提升幼兒教師的教學支援效能。該百寶箱含有圖卡、小玩具等13項實用工具，針幼兒面對的困難可選擇合適工具。此外，團隊亦製作了針對評估及訂立幼兒個別學習計劃的「幼兒個別學習計劃資源套（第二版）」，內含紀錄表、圖冊及工作紙等一系列幼兒評估的工具，協助幼兒教師、治療師為幼兒進行評估及介入。