海事處逐步以膠浮標取代鋼浮標　13艘離島新環保渡輪已投入服務

海事處會陸續以「塑膠浮標」取代在避風塘使用的傳統鋼質浮標，由於「膠浮標」自帶浮標顏色，可節省噴漆等工序的成本，同時透過塑膠物料的優勢，就算與船隻碰撞亦能減少船體與船員受傷的機會。另外，運輸署透過「船隻資助計劃」，全數資助離島渡輪營辦商購買更環保的船隻，其中第一階段採購的22艘新船中，截至4月中，有13艘新船，包括1艘混合動力船隻，已投入營運，另有兩艘混合動力船隻亦已到埗，將於測試後投入營運。

運輸及物流局局長陳美寶日前到訪海事處，並於今日（26日）在局長網誌撰文指，海運屬於傳統行業，海事處近年已引入不同的智能及環保措施，例如去年7月推出的「本地船隻電子證書及驗證系統」服務，助縮短整個過程至約6小時，是舊有程序的約3分1，而且船主同日已可領取電子證書。截至今年2月，處方已發出約2,300張電子證書。葵青貨櫃碼頭的首次港口船液化天然氣（LNG）加注作業預計會於短期內進行，期望吸引更多貨船使用香港作為加注地點。

另外，海事處早年推出流動應用程式，讓公眾免費下載香港海圖資訊，並預計可於今年底前，以國際海道測量組織的最新通用標準「S-100」製作「S-101電子海圖」，可覆蓋香港水域內的所有主要水道。今年海事處會加強打擊海上醉駕和藥駕，而相關法例亦已於今年1月1日生效。陳表示，海事處過去一段時間，共進行約20次特別行動、巡查超過40艘在航船隻，提醒市民於夏日「遊船河」高峰，切勿以身試法。