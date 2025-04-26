電動車牌費擬加至汽油車70%　環境局稱不會削市民換車意欲

運輸及物流局早前建議增加電動私家車牌費最終至汽油車約70%水平。

電動車日漸普及下，運輸及物流局早前建議增加電動私家車牌費，分3年增加，最終加至汽油車約70%水平。環境及生態局局長謝展寰認為轉用電動車是大趨勢，即使牌費上升，都不會減低市民換車的意欲。當局考慮將部分北部都會區的區域供冷系統改由私人承建，可為庫房節省400億港元工程開支。

政府加電動車牌費的建議出爐後，部分人擔心新收費會損害購買電動車的意欲。謝展寰今日(26日)指出，身為環境及生態局局長，當然希望多些方式推動電動車，但指電動車仍有燃油價格優勢，駕駛時亦更「爽」，技術亦更先進，認為電動車發展主流不會受加牌價而改變。他續指，政府需平衡各方面需要，認為調整相關收費是合理做法。

另一方面，謝展寰透露，當局正考慮北部都會區部分新發展區，例如洪水橋/厦村，及新田科技城的區域供冷系統，開放給私營機構參與興建。他提到，目前市場反應熱烈，不少公司和集團表示有興趣承建，當局會研究推出鼓勵政策，例如稅務優惠等，冀吸引更多商業機構參與計劃。

他透露，目前古洞北和東涌東擴展計劃的區域供冷系統均由政府負責，別使用逾50億和39億港元公帑，認為由私人市場以商業模式推進工程，能節省鋪設喉管、建設中央製冷系統等工序共逾400億港元的開支。

運輸及物流局日前建議，更改電動私家車牌照費計算方式，按額定功率徵收費用，分為5個層級，75千瓦或以下者為首個層級。調整後，第1層級至第5層級的電動車牌照費，將介乎3,000港元至1.1萬港元，相等於燃油車牌費75%。