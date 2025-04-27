網站宣稱提供代母服務及選擇胚胎性別　4男6女被捕

執法部門較早前接獲舉報，指一間本港公司在兩個網頁上作出宣傳，聲稱可以為顧客提供嬰兒性別選擇及代母服務。而該些宣傳行為涉嫌違反《人類生殖科技條例》。

根據相關法例，除法例指明的情況外，任何人士不得藉生殖科技程序使胚胎性別得以選擇，以及出於商業目的而商議安排代母服務，或者公布或分發推廣上述兩種服務，縱使該些服務不是在香港進行。

警員隨即展開調查，並透過喬裝顧客蒐集證據。經調查後發現，有關公司在本港宣傳、推廣及招攬顧客。當與顧客商議服務安排，簽訂服務合約及接收服務費用後，該公司會安排顧客到海外進行取卵、取精、胚胎培育、胚胎性別選擇及安排代母服務。

經深入調查後，警員於上周五及周六(25及26日）一連兩日於全港多區展開拘捕行動，突擊搜查該公司位於中區的辦公室，以及涉案人的住處。行動中，共拘捕4名男子及6名女子，年齡介乎30至70歲，涉嫌違反《人類生殖科技條例》下的相關罪行。所有被捕人現獲准保釋候查，須於5月下旬向返署報到。

行動中，檢獲多部手提電話、電腦、宣傳單張、收據、合約等證物。另外，上述提及的兩個網站已被執法部門移除。