東岸板道男童踩單車遭5長者狂轟　白髮翁被拍照揚言「掟X你落海」

網上流傳一條在北角「東岸板道」5名男長者與踩單車男童母親爆罵戰的影片，片長5分36秒，據報事件因1名男童在上址單車徑踩單車，期間有5名長者步經，其中1人報稱被單車男撞倒，隨後有人指摘男童母親唔識教仔，雙方展開罵戰。

當中1名長者爆粗指罵男童母親「你撞到人哋」、「唔X識教仔真係，仲喺度發惡、發爛渣」。女子則反駁「你哋鬧我，仲話我唔啱，等警察嚟啦，有閉路電視」、「幾時撞到你？」，其中一名阿伯稱「梗係撞到人先話你」，女子重申上址為單車徑可以踩單車，另1名戴太陽眼鏡的長者加入戰團，他指「單車徑都唔係咁樣踩，出面馬路，你就咁揸？」。

期間一名白髮翁發現涉事男童舉手機向其拍攝，他怒火中燒衝前圖搶走男童手機，雙方發生糾纏，保安員勸阻不果，男童失足跌倒坐在地上，其母見狀大叫「打人」，白髮翁爆粗指「做咩影我相先」、「喺佢部機摷到張相，你跳海啦」、「警察嚟到，我好X驚呀」、「我連你都掟X埋落海」，男童其後坐回櫈上，白髮翁續向男童狂爆粗「你影X咗我，我掟X你落海」、「X你老X臭X」，其後有人聲稱「唔好幫人教仔」，並詢問在場保安員上址是否單車徑，保安員稱是，但一眾阿伯質疑即使上址是單車徑，但都不應「踩得咁快脆」，影片到此完結。

執法部門表示昨日（26日）下午3時04分接獲一名女子報案，指和兩名小朋友在北角「東岸板道」踩單車，期間遭5名老翁指摘不准在上址踩單車，警員接報到場前，涉事5名老翁已離開現場，警員在附近兜截無果，經調查後，案件列「糾紛」。事件中，無人受傷，並無財物損毀。

北角東區走廊下、長約1.1公里的東岸板道(西段)，於本年1月26日開放予公眾使用。板道貫通東岸公園主題區及北角海濱花園，標誌港島北海濱由堅尼地城連貫至北角，全長11公里，內設多個共享空間，供市民步行、騎單車等，亦設其他遊樂設施，另引入維港首條轉盤橋。至於板道(東段)則會在下半年完成，屆時將接駁至筲箕灣海濱。