湖北漢涉在泰殘殺變性女子　劏肚取內臟毀下體

泰國春武里府邦拉蒙縣農普魯鎮上周六（26日）發生一宗恐怖命案，一名中國籍男子涉嫌在公寓內殘殺一名泰國變性女性，她被人劏開身體取出部分內臟，並毀爛下體。疑犯企圖逃離出境時在曼谷素萬那普國際機場落網。

上周六上午11時30分，芭堤雅警方接報指在一幢4層高的公寓內發現一具屍體，警方到場發現死者是25歲變性女性沃拉南（Woranan Pannacha），她赤裸仰臥在二樓公寓的浴室內，身上多處被銳器割傷，傷口自頸部延伸至下腹，部分內臟器官外露，心臟遭人取出堆放在體外，左肺亦被切除，右肺失蹤，下體被毀，浴室內的血迹有沖洗過。警方在房間發現一個裝滿衣服、剪刀和其他工具的大袋。

公寓管理員供稱，上周六凌晨2時許房內傳來中國男子與變性女性激烈的爭吵聲，女子呼喊「放開我，不要傷害我」，有劇烈的踢門聲，約1小時後聲響才漸漸平息。到清晨，管理員根據業主指示敲門警告，但無人回應，於是用後備鑰匙開門驚見屍體，立即報警。

涉案中國男子是42歲的付同遠，來自湖北，護照紀錄顯示他多次以遊客身份入境泰國，上周五上午9時起租下涉事房間一周。警方初步調查相信，付同遠於上周五下午把死者帶回公寓，上周六凌晨在房內發生激烈打鬥，疑兇期間可能對死者實施致命傷害。至清晨6時左右，付同遠帶同手提箱從公寓後門匆忙離開。警方於當日下午在素萬那普國際機場截獲付同遠，當時他準備搭飛機返回中國，他被押返芭堤雅接受盤問。