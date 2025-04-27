港越冬斑蝶連跌4年　烏鴉型5年跌93%　環團：或受秋季氣溫影響

近期蝴蝶掀起熱話，然而在本港境內，飛不飛都一樣美麗的越冬斑蝶，連續多年錄得跌幅。有環保團體公布最新「越冬斑蝶調查」結果，總結剛過去的冬天（去年10月至今年1月）的越冬斑蝶數據，4個調查地點包括港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山分流及大嶼山水口，共錄得越冬斑蝶345隻。不過，對比上次調查的451隻，下跌23%，已是連續4年錄得跌幅，團體形容情況罕見，當中的烏鴉型斑蝶更在5年內下跌逾9成。

綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，四個調查地點中以大嶼山分流錄得最多越冬斑蝶，有217隻；其次是大嶼山水口，有59隻；小冷水和深水灣則分別錄得43隻和26隻。綠色力量環境事務總經理單家驊指，越冬斑蝶數量有升有跌是正常現象，但連續4年錄得跌幅則較為罕見。

當中，越冬斑蝶主要分「烏鴉型」和「老虎型」，烏鴉型斑蝶（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等）跌幅最驚人，5年內整體下跌93%。以烏鴉型斑蝶為主的深水灣和小冷水，由過往高峰期錄得逾千越冬斑蝶，跌至最新調查的只有數十隻。相反，以老虎型斑蝶為主的分流和水口，過去5年錄得的越冬斑蝶數目相對穩定，分流於最新調查錄得的越冬斑蝶數目更較對上一次調查有近兩成升幅。

單家驊指，本地越冬斑蝶數目受多方面因素影響，由於斑蝶遷徙涉及多個地方，若當中任何一個地方的環境改變，例如城市發展、農地開發等，棲息地受破壞，均會影響斑蝶的生存空間和群落數量，最終導致遷徙規模縮減。而本港入秋天氣亦會影響越冬斑蝶。越冬斑蝶每年秋冬由較寒冷的北方飛來過冬，牠們會在本地一些鄰近河溪有水源補給的地方群集過冬，近年秋季氣溫屢破高溫記錄，亦有機會影響斑蝶數量。