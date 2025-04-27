畢業工作5年擬在台定居　港澳民眾嘆月薪難達門檻

台灣陸委會上周六（26日）公布數據，2024學年度港澳畢業生有2,337人，獲核發工作許可有1,374人，核准率約91.4%。港澳人士計劃爭取畢業後留台工作機會，按規定平均月收入必須超過台灣勞動部公布最低工資2倍，民眾認為頗有難度。勞動部解釋，可將多份工作薪資列入計算，有不少畢業後留台工作港澳生滿足申請定居條件。

中華港澳之友協會上周六在台北舉辦「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」，多名在台港澳人士分享到台求學、工作經驗，鼓勵目前在學港澳生提早規劃、勇敢嘗試，爭取畢業後留台工作機會。台灣勞動部發布今年度最低工資月薪近2.9萬元（新台幣，下同，約7,000港元），若工作居留連續滿5年後擬申請定居，平均月收入必須超過5.7萬元（約1.4萬港元）。有參加者表示頗有難度，本地勞工恐也難達到。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟在會上回應，月收入計算可加入其他兼職工作，只要是向勞動部勞動力發展署申請工作許可的工作收入均可列入計算。魏淑娟強調，此門檻設定的背後有政策考量，期望港澳生、僑外生來台從事專門、技術工作的同時，也要避免排擠到台灣就業人口。而港澳生有語言專長等優勢，魏淑娟認為他們可在本職工作外，兼職補習老師等工作。