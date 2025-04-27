政府與建造業議會合推資助計劃挽人才　料近4000學員受惠

政府推展與經濟民生相關的基建工程，基本工程開支將增加至未來平均每年約1,200億港元。發展局局長甯漢豪今日(27日)發表網誌，指私營工程項目量將會回升，預料建造業未來對專才需求仍然殷切，政府聯同建造業議會採取多項措施，資助僱主聘請及挽留人才，加強資助培訓本地人才。這些措施包括延續「在職培訓津貼先導計劃」、以及建造業議會出資1.74億港元，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，料合共近4,000學員受惠。

建造業議會主席何安誠指，首項措施是延續「在職培訓津貼先導計劃」，發展局將與建造業議會合共撥款約9,500萬港元，在未來兩個學年延續此計劃，每名學員可獲發放最多3年津貼，資助總額最多9萬港元，預計會有額外約1,000名學員受惠。他指，透過資助高級文憑畢業生修讀與建造業相關兼讀制學位課程，同時鼓勵他們加入建造業，爭取工作經驗。自2023-24年度首次推出這項計劃，過去兩個學年已資助約1,000名在職學員兼讀與建造業相關學位課程。計劃受青年及業界歡迎，推出首年已錄得相關學位課程報名人數增幅平均超過5成。

第二項措施是在政府的支持下，建造業議會出資1.74億港元，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，資助僱主聘請及挽留人才，協助建造業相關學位畢業生持續在職培訓，以考取專業資格。

何安誠指，津貼計劃資助僱主為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生及400名建造相關高級文憑課程年輕畢業生（35歲或以下）提供在職培訓。成功申請的建造業僱主，必須於整個津貼期（12個月）僱用不少於獲批名額數目的青年專才，就每名聘請的青年專才獲發每月5,000港元資助，為期12個月，合共6萬港元。津貼計劃已於4月中截止申請，業界反應踴躍，預計於5月內完成審批並發出結果通知。

香港建築師學會理事陳頌義認為，津貼計劃推出正好幫助業界過渡，未來兩、三年經濟再度蓬勃時，業界必須確保有足夠人手以迎接下一個高峰。政府推出這個計劃十分合時，可以幫助他們挽留人才，共渡時艱。建築設計事務所年青僱員Ronald及Hilarie亦認同津貼計劃，表示可幫助新畢業學員盡快找到工作，並有機會留在行業繼續考牌及學習，對他們的持續發展很有幫助。