仍有4萬居民需求　議員促東九運輸藍田北加站　訂可負擔車費

政府日前公布東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，全長7公里並設有9個車站。有議員認為系統能改善最少30萬居民，建議政府繼續推進東九龍智慧綠色集體運輸系統，建議在藍田北和油塘東之間再增加一個車站，讓藍田北餘下約4萬居民受惠，又期望政府善用馬油塘6.8公頃土地發展權，為居民把關，訂定可負擔的車費。

議員鄧家彪認為要繼續推進東九龍智慧綠色集體運輸系統，在合乎成效的前提下，在藍田北和油塘東之間再增加一個車站，讓藍田北餘下約4萬居民受惠。他又期望政府掌握牛池灣(西)村清拆和彩虹邨重建的時機，加快啟動東九龍線接駁慈雲山的建設和規劃，回應慈雲山居民上落山改善交通之需要。

除了期望政府完善車站出入連接及配套，並關注專營權條款和車費調整機制之外，他亦認為政府應善用馬油塘6.8公頃土地發展權，為居民把關，訂定可負擔的車費，並且與港鐵接駁享有「大手筆優惠」，以及政府要為日後車費調整有關把關。

針對工程及對居民影響，他認為可參考新加坡「武吉班讓輕軌」，駛過民居玻璃窗變成不透明，解決東九社區民居中間設高架方式行駛列車可能會出現關於私隱的考慮。他又舉例，新清水灣道非常脆弱，而沿新清水灣道而上的東九龍線應避免產生嚴重影響交通，認為當前要化解九東市民對施工期間對馬路交通影響的憂慮。